بعد الجارحي.. شركتان تقرران رفع سعر حديد التسليح 800 جنيه للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركتى بشاي وشركة الجيوشى للصلب قررتا رفع سعر طن الحديد 800 جنيه بالأسواق.

وبحسب الزيني، فإن سعر الحديد تسليم أرض المصنع بشركة بشاي ارتفع إلى 13421 جنيه، كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة الجيوشي إلى 15 ألف جنيه، بزيادة قدرها 800 جنيه.

وأرجع الزيني زيادة الأسعار إلى رغبة المصانع في تعظيم أرباحها.

وتوقع الزيني، أن يصل متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بالأسواق بعد إعلان المصانع الأسعار الجديدة إلى 15500 جنيه و16 ألف جنيه.

وكانت شركة الجارحي أعلنت أمس الأحد زيادة سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى 15250 جنيهًا حاليا، بزيادة قدرها ألف جنيه سابقا، وفقا لقول الزيني.

وطالب رئيس الشعبة برفع رسم الإغراق عن البليت، مشيرا إلى هناك نحو 23 مصنعا للدرفلة تستخدم البليت المحلي بسعر أغلى من المستورد وبالتالي يرفع تكاليف الإنتاج.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ألف جنيه زيادة في طن الحديد بشركة الجارحي وتوقعات بارتفاع أسعار بقية المصانع