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شعبة ملابس القاهرة تبحث خطة تنمية القطاع وتنشيط السوق

12:17 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
شعبة ملابس القاهرة تبحث خطة تنمية القطاع وتنشيط السوق

الملابس الجاهزة

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة اجتماعا أمس الأحد لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ضمن خطتها التطويرية التي تستهدف تنمية هذا القطاع.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية بضرورة أن يكون لكل شعبة رؤية وخطة واضحة لتطوير وتنمية قطاعها.

وناقشت الشعبة خلال الاجتماع حالة السوق وزيادة تفعيل اللجان النوعية التي شكلها مجلس إدارة الشعبة لدراسة كافة الملفات التي تتعلق بقطاع الملابس من كافة النواحي منها التصنيعية والتجارية والتسويقية والتطويرية والتنموية من بينها لجان "الضرائب والجمارك والمعارض وبحوث السوق" وغيرها من اللجان المتخصصة في الاتجاهات المختلفة.

وحضر الاجتماع نيابة عن مجلس إدارة الغرفة أشرف خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو مجلس إدارة الشعبة، في حين ترأس الاجتماع خالد سليمان نائب رئيس الشعبة.

واتفق مجلس إدارة الشعبة بعد تبادل الآراء والمناقشات حول العديد من الموضوعات على رفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي تتضمن مقترحاتهم حول سبل تنمية هذا القطاع وتنشيط الحركة التجارية بما ينعكس بالإيجاب على قطاع الملابس والعاملين لديه ومن ثم الاقتصاد القومي.

الملابس الجاهزة غرفة القاهرة تنشيط السوق تنمية القطاع شعبة ملابس القاهرة

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