بدء تداول أسهم "أميرالد للتطوير" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

ما وراء المال- وارن بافيت صائد الأسهم الذي أصبح مليارديرًا من بيع

بدء التداول على أسهم شركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الإثنين، وهو الإدراج الأول في هذا السوق منذ بداية العام، وأيضا الأول بعد عملية إعادة هيكلته.

ويرتفع عدد الشركات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الطرح الجديد إلى 27 شركة، وبذلك يصل إجمالي الشركات المقيدة بجداول البورصة إلى 240 شركة.

وكانت أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات طرحت 45 مليون سهم بنسبة 10.59% من رأس مال الشركة بقيمة إجمالية 57 مليون جنيه.

وقال هاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أميرالد للتطوير، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الشركة لديها قطعة أرض على كورنيش المعادي، وسيتم تطويرها لإقامة برج بارتفاع 24 دورا.

وقال إن الإيرادات المتوقعة من هذا المشروع تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه، بينما تكاليف المشروع 1.5 مليار جنيه.

"هذا المشروع بعد خصم الضرائب وباقي التكاليف سيولد عوائد للشركة في حدود 2 مليار جنيه" بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي.