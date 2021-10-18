مصر تبدأ إنشاء أول بنية تحتية لخدمات إنترنت الأشياء

80 ألف زائر للجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي بعد مرور أسبوعين من الافتتاح

ما وراء المال- وارن بافيت صائد الأسهم الذي أصبح مليارديرًا من بيع

دبي - علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة نوكيا العالمية بهدف بناء أول بنية تحتية فd مصر حصريا لتقديم خدمات إنترنت الأشياء عبر شبكة (WING) العالمية التابعة لنوكيا.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمدينة دبي على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات الدورة الـ41 لمعرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبي 2020".

وقع الاتفاقية عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وهنريك فال رئيس الخدمات السحابية والشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة نوكيا.

وتتيح شبكة (WING) للمصرية للاتصالات تقديم خدمات إنترنت الأشياء للشركات على نطاق عالمي، بما يمكنها من الاستفادة من سوق إنترنت الأشياء المتنامي بسرعة وفعالية اعتمادا على نموذج نوكيا (WING) متعدد الخدمات، والذي يشمل البنية التحتية العالمية لإنترنت الأشياء، ونموذج أعمال (الدفع أولا بأول – Pay As You Grow)، كما تمكن (WING) الشركة المصرية للاتصالات من توفير خدمة إنترنت الأشياء العالمية بأسعار محلية منخفضة مقارنة بأسعار التجوال الأكثر تكلفة.

وتشمل الاتفاقية كذلك التعاون في إطلاق مبادرات تسويقية مشتركة، وتعجيل تطوير مشروعات إنترنت الأشياء في البلاد، الأمر الذي سيساهم في ميكنة المشروعات ويساعد الشركات على خفض نفقاتها التشغيلية وتعزيز الإنتاجية، وتقديم خدمات جديدة إلى الأسواق بشكل أسرع.