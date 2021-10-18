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اتصالات تدرس عدة خيارات لاستغلال رخصة خدمات الدفع بـ QR Code

10:36 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
اتصالات تدرس عدة خيارات لاستغلال رخصة خدمات الدفع بـ QR Code

اتصالات تدرس عدة خيارات لاستغلال رخصة خدمات الدفع

دبي : علاء حجاج

قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن نموذج بناء الأبراج التشاركية لخدمات المحمول سيحسن من الخدمات المقدمة للعملاء في السوق المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين على هامش فعاليات جيتكس دبي، أن الشركة لديها ٨٠٠٠ محطة تقوية لشبكة المحمول ولكن سنعمل على زيادتها لمواكبة النمو في الاستخدام.

وقال إن الشركات كانت دائما تبذل مجهودًا كبيرًا في اختيار مناطق بناء الشبكة، ولكن بوجود نموذج بناء الأبراج التشاركية سيحسن من التنافسية بين الشركات الأربعة ويحسن من جودة الخدمات بالسوق.
وكشف متولي عن استلام الشركة للدفعة الأولى من الترددات الجديدة التي كانت تعاقدت عليها قبل نهاية العام،على أن تستلم الدفعة الثانية من الترددات في مرحلة لاحقة.

وأوضح أن الشركة حصلت على رخصة تقديم خدمات الدفع QR وتخطط للتوسع في خدمات الدفع بهذه الوسيلة والتركيز عليها الفترة المقبلة.
وتدرس الشركة بحسب متولي خيارات عديدة ما بين الاستحواذ على شركة قائمة بمجال الدفع الإلكتروني أو تأسيس شركة قائمة بذاتها.
وعن نمو عائدات الشركة، أوضح أن النمو الأكبر في العائدات يتركز في خدمات الإنترنت وذلك بسبب استراتيجية الدولة في التحول الرقمي حيث زاد استخدام الإنترنت بنسبة ٤٠٪ تقريبا، كذلك تنمو عائدات خدمات الصوت بنسبة طفيفة لا تتجاوز ٢٪ سنويا.

شركة اتصالات خدمات الدفع QR code

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