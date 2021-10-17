الإحصاء: معدلات الفقر في مصر تتراجع لأول مرة منذ 20 عامًا

كتبت-ياسمين سليم:

تراجعت معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% في العام 2019-2020 مقابل 32.5% في العام 2017-2018، لأول مرة منذ 20 عامًا، بحسب ما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وذكر الجهاز إن وفقًا لمؤشرات الفقر من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ف(2019-2020)، إن نسبة الفقر المدقع على مستوى الجمهورية إلى 4.5% مقابل 6.2% في 2017-2018، مرجعًا ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي.

وتزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل، وفقًا لبيان.

وقال إن الأسرة عليها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها.

وبحسب البيانات فإن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و48.1% من الأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ 7.5% من الأسر التي بها أقل من 4 أفراد.

وذكر الجهاز أن مؤشرات الفقر تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم، وبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في (2019/2020).

وسجلت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 15.2%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 17.4%، وبين الحاصلين على شهادة تعليم أساسي 33.1% في(2019/2020).

وأشار الجهاز إلى أن الدولة تبذل جهودًا لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين منها مشروع "حياة كريمة"، وبرنامج الدعم الغذائي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وبرنامج فرصة، و”مستورة“ للتمويل متناهي الصغر، و"اثنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية، وسكن كريم ودعم الإسكان الاجتماعي.