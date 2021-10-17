وزير البترول: 26% تراجعًا في استثمارات الشركات الأجنبية العام الماضي

كتب-أحمد السيد:

تراجعت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في البترول بنسبة 26.02% خلال العام المالي الماضي ٢٠٢٠/٢٠٢١، لتصل إلى ٥.٤ مليار دولار، مقابل ٧.٣ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بحسب ما ذكره طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في جمعية البترول المصرية، أن أزمة كورونا أدت إلى تباطؤ استثمارات شركات البترول العالمية على مستوى العالم.

ونجحت الوزارة في تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام المالي الماضي على الرغم من أزمة فيروس كورونا، لتصل إلى ٨٤٥ مليون دولار، مقابل ٨٥٠ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩، وفقًا للملا.

وقال إن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تباطؤ المشروعات البترولية خلال العام المالي الماضي، مما أدى إلى تراجع معدلات إنتاج الزيت الخام لتصل إلى ٥٧٠ ألف برميل يوميا من الزيت الخام، مقابل ٦٠٢ ألف برميل من الزيت الخام خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وبحسب الملا، فإن الوزارة تعمل على زيادة استثمارات الشركات التابعة للوزارة، حيث تستهدف زيادة استثمارات الشركة العامة للبترول خلال العام المالي الحالي إلى 5 مليارات جنيه، مقابل ٤ مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.

ويشير وزير البترول، إلى أنه خلال الشهر المقبل سيتم تشغيل استقبال البوتاجاز عبر ميناء دمياط، ليصبح لدى مصر ٣ موانئ تستقبل من خلالها غاز البوتاجاز.