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وزير البترول: سنوقف إنتاج بنزين 80 قريبًا

02:54 م الأحد 17 أكتوبر 2021
وزير البترول: سنوقف إنتاج بنزين 80 قريبًا

وزير البترول المهندس طارق الملا

كتب-أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف تشغيل المرحلة الأولى من تطوير معمل التكرير "ميدور" الأسكندرية خلال منتصف العام المقبل، وهو ما سيمكنا من وقف إنتاج بنزين 80.

وأضاف خلال كلمته بجمعية البترول المصرية، اليوم الأحد أن العديد من الدول العالمية أوقفت إنتاج بنزين منخفض الجودة، وأن وزارته تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية خلال عام ٢٠٢٣.

طارق الملا وزير البترول بنزين 80 تطوير معمل التكرير جمعية البترول المصرية

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