وزير البترول: سنوقف إنتاج بنزين 80 قريبًا

كتب-أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف تشغيل المرحلة الأولى من تطوير معمل التكرير "ميدور" الأسكندرية خلال منتصف العام المقبل، وهو ما سيمكنا من وقف إنتاج بنزين 80.

وأضاف خلال كلمته بجمعية البترول المصرية، اليوم الأحد أن العديد من الدول العالمية أوقفت إنتاج بنزين منخفض الجودة، وأن وزارته تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية خلال عام ٢٠٢٣.