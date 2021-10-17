مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 1.45%، إلى مستوى 11155 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 48.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 33 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 15.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، بنسبة 0.15% إلى مستوى 10995 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.