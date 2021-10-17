تنمية المشروعات: ضخ 64 مليون جنيه لـ2500 مشروع بالبحيرة ضمن "حياة كريمة"

كتب- مصطفى عيد:

قال سيد نصار، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحيرة، إن الجهاز ضخ إجمالي تمويلات بلغت حوالي 64 مليون جنيه بمحافظة البحيرة، وذلك منذ بدء مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري في يناير 2021 وحتى نهاية شهر أغسطس، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

وأضاف نصار أن هذه التمويلات أسهمت في تنفيذ حوالي 2500 مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل بالمراكز المستهدفة بالمبادرة.

وذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف 6 مراكز بالمحافظة هي "أبو المطامير، وأبو حمص، ودمنهور، وحوش عيسى، وكفر الدوار، ووادي النطرون" بواقع 208 قرى.

وأوضح مدير فرع الجهاز أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الوجه البحري من حيث عدد المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة، موجها الدعوة لشباب البحيرة للتوجه لمقر الفرع بشارع مستشفى الرمد للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها.

ونظم فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة سلسلة من ورش العمل لتأهيل وتدريب الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والتي تستهدف توسيع قاعدة الجمعيات التي يتم تمويلها من الجهاز ورفع كفاءة العاملين بهذه الجمعيات، وكذلك تنشيط عملية الإقراض متناهي الصغر من خلال تلك الجمعيات، وفقا للبيان.

وقال سيد نصار إن الفرع نظم ما يقرب من 40 ندوة تعريفية لعرض كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والمزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد، كما عرضت تلك الندوات الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الفرع نظم كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف المتدربين بالخطوات المنهجية لإقامة المشروعات الصغيرة، حيث استهدفت تلك الدورات مئات من المتدربين.

وأوضح نصار أن الفرع استخرج رخصا مؤقتة ودائمة لحوالي 150 مشروعا، ووفق أوضاع ما يقرب من 30 مشروعا، وأصدر حوالي 100 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يمنحها القانون 152 لعام 2020.