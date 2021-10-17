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ألف جنيه زيادة في طن الحديد بشركة الجارحي وتوقعات بارتفاع أسعار بقية المصانع

01:35 م الأحد 17 أكتوبر 2021
ألف جنيه زيادة في طن الحديد بشركة الجارحي وتوقعات بارتفاع أسعار بقية المصانع

أسعار حديد

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد الجارحي أعلنت زيادة سعر طن حديد التسليح ألف جنيه للطن اعتبارا من اليوم الأحد.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر الطن تسليم أرض المصنع وصل إلى 15250 جنيهًا حاليا، بزيادة قدرها ألف جنيه سابقا.

وأرجع الزيني زيادة الأسعار إلى رغبة المصانع في تعظيم أرباحها، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب مبرر لارتفاع.

وتوقع الزيني، زيادة أسعار الحديد في جميع الشركات بنفس القيمة.

وطالب رئيس الشعبة برفع رسم الإغراق عن البليت، مشيرا إلى هناك نحو 23 مصنعا للدرفلة تستخدم البليت المحلي بسعر أغلى من المستورد وبالتالي يرفع تكاليف الإنتاج.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أسعار الحديد شركة الجارحي غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني

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