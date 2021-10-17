الوسيمي رئيسا لشعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة للمرة الثانية

كتبت- شيرين صلاح:

شكلت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مجلس إدارة شعبة أجهزة التكييف والتبريد من جديد لمدة 4 سنوات قادمة، حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية.

وترأس جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة سامح زكي النائب الثاني لرئيس غرفة القاهرة، في حضور وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، بحسب بيان الشعبة.

وتم اختيار مجلس إدارة الشعبة المكون من 21 عضوا، وأيضا هيئة مكتب الشعبة بالتزكية حيث جاء أحمد الوسمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة رئيسا للمرة الثانية على التوالي لشعبة أجهزة التكييف والتبريد، وحسن عباس وسحر خورشيد نائبين أول وثان، ومحمد إبراهيم سكرتيرا عاما للشعبة.

وقال الوسيمي، لمصراوي، إن الشعبة تستهدف تنظيم العمل في القطاع بين العاملين بها والعمل على النهوض بيه، ومنع التنافس غير المشروع في القطاع، بالإضافة إلى حلول مشاكل العاملين بالقطاع.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة تستهدف الشعبة حل المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع، والتعاون مع أجهزة التمويل والإنتاج والتسويق المرتبطة بنشاط، ودراسة الأسواق الداخلية بمصر لتحسين المبيعات، والعمل على وضع خطة لإقامة المعارض داخليا للترويج والتسويق لمنتجات الشعبة.

كما تعمل الشعبة على زيادات الدورات التدريبية للفنيين والعاملين بالقطاع لتنمية مهارات العاملين بالقطاع بمساعدة أصحاب الشركات لمواكبة التطور الذي يتم حاليا من تسويق إلكتروني للمنتجات، والتشجيع على استخدام مستلزمات إنتاج محلية بدلا من الاستيراد من الخارج، وتشجيع أصحاب الشركات على زيادة حجم الصادرات بالقطاع إلى الخارج، وفقا للوسيمي.

وقال الوسيمي، عقب انتهاء جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة، إن هذا المجلس عليه مسئولية كبيرة في خدمة قطاعه وتطويره وتنميته في الفترة القادمة.

وأعرب الوسيمى عن سعادته بما يضم مجلس إدارة الشعبة من أصحاب خبرات، فضلا عن الوجوه الجديدة التي دخلت مجلس الإدارة في تشكيله الجديد وهو ما يبشر بأن هناك جهودا كبيرة منتظرة في خدمة القطاع من خلال هذه النخبة من أصحاب الشركات العاملة في هذا القطاع التي لديها طموحات كبيرة لتنمية وتمثيل نشاط التكييف والتبريد خير تمثيل من خلال الشعبة.

وشكل مجلس إدارة الشعبة عددا من اللجان النوعية، كل لجنة متخصصة في دراسة والتعامل مع ملف معين من الملفات التي تهم قطاع أجهزة التكييف والتبريد، منها لجان " المعارض- التنمية والتطوير- الجمارك- الضرائب- التدريب- المحليات- بحوث السوق" وغيرها من اللجان التي تستهدف تنمية وتطور هذا القطاع مستقبلا.