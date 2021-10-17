عمران يلتقي أول رئيسة لهيئة الأوراق المالية بالإمارات

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الهيئتين والتطوير المستمر للآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية وتبادل المعلومات والخبرات بين كل من الجهتين.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، أعرب عمران، خلال اللقاء الذي جاء ضمن زيارته لمقر الهيئة الإماراتية بدبي، عن تهانيه لمريم السويدي باعتبارها أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب بدول مجلس التعاون الخليجي، موجها لها الدعوة لزيارة هيئة الرقابة المالية بالقاهرة.

وأشار عمران إلى أن عام 2020 بالنسبة لهيئة الرقابة المالية في مصر كان عام "الاستدامة والمرأة" لدعم استمرارية الاتجاه نحو تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث وحظر التمييز بين العملاء ذكورا وإناثا على أساس الجنس، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل.

وأوضح أن هذه الجهود تضمنت استهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.

من ناحيتها رحبت الدكتورة مريم السويدي بزيارة رئيس هيئة الرقابة المالية لدبي، وأكدت حرصها الشديد على إرساء علاقات متينة مع الهيئة النظيرة في مصر والسعي نحو التعاون بين البلدين فى الخدمات المالية غير المصرفية، ووعدت بزيارة القاهرة قريبا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئتين.

وقالت إن المناقشات خلصت إلى أهمية تضمين مذكرة التفاهم بين الجهتين كل ما من شأنه دعم التعاون بينهما في الموضوعات السابق ذكرها بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهوض باختصاصاتهما وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وعقب المقابلة، أشادت مريم السويدي بالعلاقات الثنائية بين الهيئتين، موضحة أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات في القطاع المالي تتعلق بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ومراقبة حسن قيام السوق بأداء وظائفه.

وشملت المناقشات التي جرت بين الجانبين موضوعات التمويل المستدام وقضايا التنمية المستدامة الأخرى، وتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء.

كما تضمنت هذه المناقشات تطوير إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الخاصة بالأوراق المالية، وإجراءات التفتيش والرقابة عليها وعلى الشركات المدرجة، وتوفير ونشر المعلومات والتثقيف والتوعية المالية والاستثمارية، وحماية حقوق المتعاملين في أسواق الأوراق المالية، وفقا للبيان.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة عمران في فعاليات مؤتمر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبي تحت عنوان "مستقبل النظام المالي" الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة والأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية.

وناقش المؤتمر القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض "إكسبو 2020".