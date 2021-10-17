2.8 مليار جنيه حصيلة جمارك بورسعيد من الضرائب والرسوم في سبتمبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 2 مليار و840 مليونًا و777 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة أفرجت عن مشمول 9 آلاف و78 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر سبتمبر الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع: القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 504 ملايين و263 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و336 مليونًا و514 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بتصدير مشمول 1762 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و151 مليونًا و925 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 669 ألفًا و436 جنيهًا.