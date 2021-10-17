19 % ارتفاعًا بصادرات الأثاث خلال أول 8 أشهر من العام الحالي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع حجم صادرات الأثاث بنسبة بلغت 19% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان المجلس التصديري للأثاث، فإن حجم الصادرات ارتفع إلى 161 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي مقابل 136 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وقال المجلس في البيان، إن صادرات شهر إبريل من عام 2021 سجلت أعلى قيمة حيث بلغت 25.7 مليون دولار، تليها صادرات شهر مارس بقيمة بلغت 24.9 مليون دولار، ثم صادرات شهر فبراير بقيمة بلغت 24.03 مليون دولار.

ووفقا للبيان، أهم الدول التي تُصدر لها مصر الأثاث خلال أول 8 أشهر من 2021 كالتالي، السعودية بحجم صادرات بلغ 42 مليون دولار، والإمارات بنحو 20 مليون دولار، والعراق بحجم صادرات بلغت 17 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكان ضمن الدول عمان بقيمة بلغت 13 مليون دولار، والسودان بقيمة 11 مليون دولار، وأمريكا بقيمة 8 ملايين دولار، والأردن بقيمة 7 ملايين دولار، وليبيا بقيمة 5 ملايين دولار، ودول أخرى بقيمة 39 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.