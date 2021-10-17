الصناعة تدرس طرح ٤ مناطق صناعية في قنا وسوهاج بالشراكة مع القطاع الخاص

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن برنامج تنمية الصعيد الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين، إلى جانب طرح المجمعات الصناعية، وفقا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.

ولفتت جامع أنه يجرى حاليا دراسة طرح ال ٤ مناطق صناعية بالمحافظات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.

وذكرت الوزيرة، أنه تمت مؤخرا توسع برنامج تنمية الصعيد جغرافياً ليشمل أيضا محافظتى المنيا وأسيوط.

وقالت إن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياة كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تنمية القطاع الصناعي تأتي ضمن أهم أولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بعثة البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك ، وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والسيد/ أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي البنك الدولي "عبر تقنية الفيديو كونفرانس".

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة ما يتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

وأكدت جامع أن البنك الدولي يعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي.

وأكد ممثلو بعثة البنك الدولى حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذي يضع دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته، وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج .

وفيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية أوضح ممثلو البعثة أنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية.

و سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتي تشمل ١٠ تكتلات بمحافظتي سوهاج وقنا و ٤ تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وذلك فى إطار خطة شاملة تتضمن ١٤٥ تكتل ، مشيرين الى اهمية استمرار الدور الحيوي الذي يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة فى الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات .