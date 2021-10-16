هبوط مفاجئ.. لماذا هوت أسعار الذهب العالمية في يوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب بالبورصات العالمية بشكل مفاجئ مع ختام جلسة أمس الجمعة، وفقد سعر الأوقية 28 دولارًا.

وبحسب وكالة بلومبرج، هوت أسعار الذهب العالمية في نهاية تداولات أمس- آخر جلسات الأسبوع-، بنسبة 1.57% .

وبلغ سعر أوقية الذهب 1767.6 دولار في نهاية تداولات أمس، بانخفاض قدرة 28.2 دولار.

وبحسب وكالة رويترز، فإن أسعار الذهب تراجعت بالبورصات العالمية أمس الجمعة مع انتعاش عائدات السندات الأمريكية وزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة في سبتمبر، مما أثر على وضع السبائك كملاذ آمن.

وقالت وكالة رويترز، إن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع في سبتمبر، مما عزز الأسهم، ودفعت أسعار الانخفاض.

وتعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع الخميس الماضي.

في حين يتفق معظم صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك المركزي يمكن أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في الشهر المقبل، إلا أنهم منقسمون بشدة حول التضخم وما ينبغي عليهم فعله بشأن ذلك الأمر، بحسب رويترز.

ويؤدي انخفاض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية، وإلى عدم الاحتياج إلى حيازة السبائك الذهبية.

وانعكس انخفاض الذهب بالبورصات العالمية على السعر في السوق المحلي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن انخفاض سعر الجرام بالسوق المحلي كان مفاجئًا ولم يكن من المتوقع الهبوط بهذا القدر.

وهبط سعر الجرام عيار 21 نحو 9 جنيهات خلال يومين ليسجل 775 جنيهًا، بحسب نجيب.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 664 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 886 جنيهًا، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6200 جنيه.

وعن حالة سوق الصاغة بمصر قال نجيب، إن السوق تسوده حالة من الهدوء منذ عدة أشهر.