الإحصاء: ارتفاع طفيف في إنتاج مصر من الحبوب لـ 21.8 مليون طن في 2019 - 2020

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إنتاج مصر من الحبوب بلغ 21.9 مليـون طـن عام 2019/ 2020 مقابل 21.8 مليون طن عام 2018/2019، بنسبة زيادة قدرها 0.5٪.

وأشار الجهاز في بيان اليوم السبت، أن نسبة الزيادة ترجع ذلك إلى زيادة إنتاج محصول القمح.

ويصدر الجهاز بيانا بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعة "FAO" عام 1945 ومقرها روما إيطاليا، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " الغذاء الآمن من أجل غد صحي".

ويهدف اليوم العالمي للغذاء للوصول لسلامة الأغذية واستلهام روح العمل من أجل المساعدة في الوقاية من المخاطر الناتجة عن الأغذية غير الصحية والكشف عنها وإدارتها والمساهمة في الأمن الغذائي وصحة الإنسان.

ووفقا للبيان، بلـغ إنتاج القمح إلى 9.1 مليون طـن عــام 2019/2020 مـقـابـل 8,6 مليـون طـن عام 2018/2019، بنسبة زيادة قدرها 6.2٪.

وأرجع البيان سبب الزيادة إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 1209/2020 بنسبة 5.8%، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.

وانخفض إنتاج مصر من الأرز إلى 4.4 مليون طـن عـــــام 2019/2020 مقابل 4.8 مليون طن عام 2018/2019، بنسبة تراجع قدرها 7.6٪.

ويرجع الانخفاض ذلك إلى تراجع المساحة المزروعة بالأرز خلال هذا العام، بحسب البيان.

وسجل إنتاج مصر من الخضــر 20.9 مليـون طـن عـام 2019/ 2020 مقابل 20.5 مليـون طـن عــام 2018/2019، بنسبة زيادة قدرها 2%.

وبلغ إنتاج مصر من الفاكهة 11.6 مليــون طـــن عــام 2019/2020 مقابل 11٫7 مليون طـن عــام 2018/201، بنسبة انخفاض قدرها 0.9٪.