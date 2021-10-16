وزير الاتصالات يشارك في فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس " و"إكسبو دبي ٢٠٢٠"

كتب- علاء حجاج:

غادر القاهرة صباح اليوم السبت عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات الدورة ال41 لفعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبي 2020".

وبحسب بيان الوزارة اليوم، سيعقد الوزير لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

وسيلقي وزير الاتصالات كلمة فى مؤتمر "رؤى القادة" المنعقد فى 17 أكتوبر ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال".

كما سيشارك طلعت في ندوة بعنوان "فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية في مصر" في 18 أكتوبر ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020".

وسيعقد طلعت عددا من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض القدرات والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة به.

وينعقد الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجيل القادم من الابتكارات فى عالم التكنولوجيا فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية، وفقا للبيان؟

ويقام معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال هذا العام بالتزامن مع الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" فى مركز دبى التجارى العالمى.

ومعرض "إكسبو" هو حدث دولى يعقد منذ 170 عاما، وتوفر معارض إكسبو الدولية منصة للدول لعرض تقنياتها ومنتجاتها وأفكارها الجديدة.

ويقام المعرض كل خمس سنوات فى بلد مختلف ويستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، وتستضيفه دبي بمشاركة واسعة من 192 دولة وأهم المنظمات الدولية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.