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قفزة كبيرة.. أسعار الكتاكيت تسجل أعلى مستوى لها في 7 أشهر

12:12 م السبت 16 أكتوبر 2021
قفزة كبيرة.. أسعار الكتاكيت تسجل أعلى مستوى لها في 7 أشهر

الكتاكيت

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الكتاكيت صعدت بالمزارع إلى أعلى مستوى لها من قبل موسم رمضان الماضي بالمزارع أي نحو 7 أشهر.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر الكتكوت يتراوح بين حاليا بين 9 جنيهات و12 جنيهًا مقابل 5 و6 جنيهات قبل الارتفاع.

وأرجع السيد ارتفاع السعر إلى زيادة الطلب خلال الفترة الحالية على شراء الكتاكيت من المزارع.

وعن أسعار الدواجن قال رئيس الشعبة، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء استقر عند 28 جنيهًا بالمزرعة، لبياع 32 جنيهًا للمستهلك.

كما استقر سعر كرتونة البيض بالمزرعة لتتراوح بين 46.5 و48.5 جنيه، لتباع في الأسواق بين 55 و60 جنيهًا، بحسب المنطقة التي يباع بها.

وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتباع في السوق للمستهلك بين 38 و40 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 97%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

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