20 ألف قرض "مستورة" بـ 348 مليون جنيه من بنك ناصر لدعم مشروعات المرأة

كتبت- منال المصري:

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن عدد القروض في المبادرة الرئاسية (مستورة) لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية تجاوز

20 ألف قرض بقيمة إجمالية أكثر من 348 مليون جنيه خلال 5 سنوات منذ انطلاقها في عام المرأة خلال 2017.

وأضاف في بيان صحفي أن قيمة التمويلات في مبادرة مستورة تنوعت ما بين مشروعات تجارية بقيمة 176 مليون جنيه، ومشروعات إنتاج حيواني بقيمة 173 مليون جنيه هذا بالإضافة

إلى المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية بما يظهر الدور الأهم للمرأة الريفية.

وقال عشماوي إن مبادرة «مستورة» والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية استهدفت المرأة ولاقت إقبالا كبيرا من المرأة الريفية في كثير من القرى والتي ساعدت على تحسين الوضع

الاقتصادى لها إذ تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقها فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة التي تنفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

ويمنح التمويل قرضًا عينيًا غير نقديًا يسلم كمشروع بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا هذا بجانب إتاحة الخدمات غير المالية للمستفيدات من التمويل من خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني والجامعة الامريكية " jpa "بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل.

وأكد عشماوي أن البنك نجح بالوصول للمرأة الريفية أيضا من خلال تمويل الحضانات الذي يهدف إلى رفع كفاءة الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة حيث تم منح تمويلات في قري محافظات المحلة الكبري وبنها وأسيوط والدقهلية.

ويبلع الحد ااأدنى للقرض 20 ألف جنيه وحد أقصى 500 ألف جنيه للحضانات القائمة ومليون جنيه للحضانات الجديدة ويسدد بأقساط شهرية على 4 سنوات بحد أقصى على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة فى نهاية فترة التمويل.