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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

09:51 ص السبت 16 أكتوبر 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الأسماك والمأكولات

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، عند نفس مستويات أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح اليوم بين 22 و26 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و150 جنيها، و سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و50 جنيها، واستقر سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك والمأكولات سوق العبور المأكولات البحرية السمك البلطي

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