غدًا.. افتتاح معرض جيتكس الدولي للتكنولوجيا

دبي- علاء حجاج:

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي للتكنولوجيا غدا الأحد 17 أكتوبر وتستمر حتى يوم 21 من الشهر ذاته.

ويعد أسبوع جيتكس للتقنية أبرز الفعاليات التقنية التي تقام منذ 41 عاماً، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة القطاع والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع للكشف عن أبرز التطورات التقنية عند ظهورها.

ويعتبر معرض جيتكس العالمي الفعالية الوحيدة التي تسلط الضوء على أبرز الرؤى التقنية حول العالم وعلى نطاق واسع؛ بما في ذلك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، و اتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتقنيات بلوك تشين، والحوسبة الكمومية، وتقنيات التسويق الغامر، والتكنولوجيا المالية.

وكان معرض جيتكس الفعالية الوحيدة في مجال التكنولوجيا التي أقيمت بشكل مباشر خلال عام 2020، وسيتم توسيع المعرض في نسخته للعام الحالي ليكون أكبر من أي وقت مضى ويشمل منظومة عمل القطاع بأكملها.

ويقام معرض جيتكس العالمي بالتزامن مع معرض جيتكس نجوم المستقبل، وقمة مستقبل البلوك تشين، وقمّة الذكاء الاصطناعي لكل شيء، ومؤتمر التسويق (جيتكس ماركتنغ مينيا)، وفعالية فينتك سيرج.