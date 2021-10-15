الضرائب: شرح المنظومة المميكنة للممولين الجدد وتسليمهم الأكواد الجديدة غدا

كتب – مصطفى عيد:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الجمعة، أنه بناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فقد تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل غدا السبت الموافق ١٦ أكتوبر فى مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز.

وأضافت المصلحة، أنه سيتم شرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة للممولين وتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم، وذلك تيسيرا عليهم وإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم ، لافتاً إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ ٤٩٣ شركة .

وأوضح البيان أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بإرسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين.