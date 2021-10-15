أسعار الخضروات في أسبوع: تراجع الطماطم وزيادة الكوسة

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت أسعار الكوسة اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفضت أيضَا خلال تعاملات الأسبوع، أسعار كل من الفاصوليا، والباذنجان البلدي، والبرتقال البلدي والليمون، ما بين 50 قرشا وجنيه للكيلو.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس 4 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.