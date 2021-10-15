تراجع 10 جنيهات للمكرونة السويسي.. أسعار الأسماك خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر أسماك المكرونة السويسي، حتى 10 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما استقرت أسعار المأكولات البحرية الأخرى، عند مستويات الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 22 و26 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و150 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا للموقع.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي بين 5 و10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، مستقرا خلال تعاملات الأسبوع، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.