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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:09 م الخميس 14 أكتوبر 2021
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بلغت 1.05%، إلى مستوى 10995 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 89.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 15.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 105.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.9% إلى مستوى 10881 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 مشتريات المستثمرين المصريين المستثمرين الأجانب

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