توفيق لمصراوي: ليس لنا علاقة بالتزامات صندوق زمالة الحديد والصلب للعمال

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة ليس لها علاقة بالتزامات صندوق الزمالة لشركة الحديد والصلب للعمال، لكنها ستتحمل أية مديونية أو التزام لدى الشركة تجاه الصندوق.

وأكد الوزير، أن "صندوق الزمالة هو كيان قانوني ليس له علاقة بالشركة، لكن الشركة ستتحمل أي مبلغ مديونية لصالح الصندوق، كذلك ستتحمل أي مبلغ حصلت عليه الشركة من الصندوق على سبيل الاقتراض".

وأضاف أن "التزامات الصندوق على إدارة الصندوق وليس للشركة أي علاقة بها".

ونصت اتفاقية تسوية تعويضات عمال الحديد والصلب، عن قرار التصفية، التي وقعتها الشركة مع ممثلي العمال، على سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع آليات التوزيع.

ووفقا لاتفاقية التسوية تتراوح قيمة التعويضات بين 225 و450 ألف جنيه وفقا لعدد سنوات العمل، فيما تم استثناء أكثر من ألف عامل من الاتفاقية، بينهم مساعدين لأعمال التصفية في الشركة، وآخرين تم نقلهم لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وفي تصريحات سابقة لمصراوي، قال هشام توفيق إن وزارته مستعدة لصرف التعويضات التي تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت في يناير الماضي على تقسيم الشركة إلى شركتين وتصفية مصنع الشركة بحلوان.