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البورصة: بدء تداول سهم "أميرالد للتطوير و إدارة المشروعات" الإثنين المقبل

02:51 م الخميس 14 أكتوبر 2021
البورصة: بدء تداول سهم "أميرالد للتطوير و إدارة المشروعات" الإثنين المقبل

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة، اليوم الخميس، تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

وطرحت الشركة، 45 مليون سهم بنسبة 10.59% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1.28 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 57.6 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وأوضح البيان، أن يكون سعر الفتح للسهم (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح العام و الخاص البالغ 1.28 جنيه، ويتم بدء التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول 18/10/2021 دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الايقاف المؤقت المعمول بهم خلال تلك الجلسة فقط.

وأضاف البيان، أنه سيتم التداول على الورقة المالية اعتبارا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

ويتم إدراج أسهم الشركة ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة متخصصة عليها اعتبارا من جلسة تداول 19/10/2021 (يوم العمل التالى ليوم بدء التداول على الورقة المالية) وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 18/10/2021 إلى 17/11/2021 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام ويحق للمساهم المشترى فى الطرح العام فقط راغب البيع بإيداع أوامر بيع لعدد الاسهم المخصص له فقط (كحد أقصى) من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة.

البورصة المصرية البورصة أميرالد للتطوير و إدارة المشروعات شركة أميرالد

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