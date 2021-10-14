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وزير قطاع الأعمال لمصراوي: إقرار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالشركات قريباً

01:33 م الخميس 14 أكتوبر 2021
وزير قطاع الأعمال لمصراوي: إقرار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالشركات قريباً

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع إقرار لائحة الموارد البشرية للعاملين بالشركات التابعة قريباً.

وأضاف الوزير، أن الانتظار حتى بداية العام المقبل، لإقرار اللائحة سيكون متأخرًا، مشيرا إلى إمكانية إقرارها خلال فترة قريبة.

وأرسلت الوزارة، قبل أيام، مسودة لائحة الموارد البشرية للشركات لمناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيدا لإقرارها.

وتتكون المسودة - التي اطلع عليها مصراوي - من 12 بابًا، تتضمن الهيكل التنظيمي والأجور والمزايا العينية والعلاوات الدورية وبدل السفر ومصروفات الانتقال، وانتهاء وإنهاء الخدمة والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.

وتعد اللائحة، ملزمة لجميع العاملين وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من لائحة العمل وعقود العمل، التي تبرمها الشركة معهم.

وكان جدل كبير تفجر خلال العام الماضي، مع إعلان وزارة قطاع الأعمال العام، تعديل اللوائح المعمول بها في الشركات، وتوحيد اللوائح بما فيها لائحة الموارد البشرية لجميع العاملين بشركات الوزارة، وهو ما قابله اعتراضات من عدد من العاملين.

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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لائحة الموارد البشرية للعاملين الموارد البشرية

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