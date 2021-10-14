المشاط تبحث مع سفير سويسرا برنامج التعاون الجديد 2021-2024



كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بول جارنييه سفير سويسرا لدى القاهرة، برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا (2021-2024) والمزمع إطلاقه قريبا بين الجانبين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.



كما بحث الجانبان أهم المجالات المقترحة التي سيتم التركيز عليها في إطار أولويات الحكومة المصرية، لا سيما في قطاعات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأة.

وناقش الجانبان أيضا، خلال اللقاء، إمكانية إجراء زيارات ميدانية لبعض المشروعات المنفذة مع الجانب السويسري، والتي تغطي العديد من القطاعات مثل البيئة والتنمية الحضرية وغيرها.



وتطرق اللقاء إلى استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع تحسين مياه الشرب بشرق مدينة أسوان والممول من الوكالة السويسرية للتنمية.



وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات الاستراتيجية على مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا، التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، ونتج عنها العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة، مؤكدة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الشراكات الدولية، لاسيما التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وذكرت أن العام الجاري هو عام إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فى الخطط التنموية، لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر، التي أصبحت تلقى زخمًا كبيرًا على مستوى المؤسسات الدولية، في إطار التوجه نحو حماية الكوكب من التغيرات المناحية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.



وأعربت المشاط عن التطلع لمزيد من الشراكات مع الجانب السويسري، في إطار تعزيز أجندة التنمية الوطنية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية.



وحرصت الوزيرة على توجيه الشكر للسفير السويسري بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، مثنية على التعاون المثمر بين الجانبين المصري والسويسري خلال فترة تولي السفير مهام منصبه، ومؤكدة عمق العلاقات التي تربط بين مصر وسويسرا.

من جهته، توجه السفير السويسري لدى القاهرة، بالشكر للحكومة المصرية ولوزيرة التعاون الدولي، على التعاون المثمر خلال فترة عمله، تعزيزاً للعلاقات بين البلدين، على الرغم من التحديات التي واجهت العالم بسبب جائحة كورونا.

وأكد السفير السويسري حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجاري تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر.



وعلى مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعات مع عدد من المسئولين من الجانب السويسري، من بينهم المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC، والمستشار الفيدرالي وزير الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، وممثلي مجتمع الأعمال والبرلمان السويسري، وكذلك السفير السويسري، لبحث تنمية العلاقات الثنائية.

وتمتد الشراكة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث ساهم الجانب السويسري بأكثر من 700 مليون فرنك سويسري لتمويل تنفيذ أكثر من 200 مشروعًا، في العديد من القطاعات التنموية والقطاع الخاص، وخلال 2017 تم إطلاق الاستراتيجية المشتركة للتعاون 2017-2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية وفق رؤية مصر 2030، وفقا للبيان.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وسويسرا 59.06 مليون دولار عبارة عن منح لتمويل 7 مشروعات، في مجالات الصناعة والتنمية العمرانية ومياه الشرب والإسكان وإدارة المخلفات والاتصالات والصحة.