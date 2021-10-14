172.8 مليون دولار تكلفة تطوير شركة راكتا للورق

كتبت – شيماء حفظي:

أظهرت دراسة الاستشاري الهندي، أن خطة تطوير الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، التابعة لقطاع الأعمال، تحتاج لتكلفة استثمارية بنحو 172.8 مليون دولار.

وكان عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكمياوية، قال لمصراوي سابقا، إنه تم اختيار استشاري لدراسة تطوير الشركة.

وقال إن ملامح الدراسة، تشير إلى وجود فرص لتطوير بعض المعدات وإحلال البعض الآخر بماكينات جديدة، لكن التقرير النهائي، سيحدد الاحتياجات التمويلية وإمكانية توفير هذا التمويل، بالإضافة إلى تحديد الشركاء المحتملين الذين يمكنهم التقدم بعروض لتنفيذ هذا المشروع.

وقالت شركة راكتا، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه تم استلام التقرير النهائي للدراسة الفنية والمالية لتطوير خطوط إنتاج ومرافق الشركة، التي أجراها الاستشاري الهندي C2C ، والتي تنقسم لأربعة نقاط.

وأوضحت الدراسة، أن تطوير ماكينة 3 لإنتاج أوراق التعليف ذو الجرامات المرتفعة بطاقة إنتاجية 300 طن يوميا وباستهلاكات معيارية يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج وارتفاع جودته سيتكلف 24.3 مليون دولار.

وسيتكلف استبدال ماكينات خط الإنتاج الثاني، بماكينة واحدة من طراز حديث مصممة لإنتاج أوراق التغليف بطاقة إنتاجية 200 طن يوميا وباستهلاكات معيارية مما يؤدي لانخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودته 17.7 مليون دولار.

وفي الخط الثالث، استبدال الماكينة رقم 4 بماكينة حديثة بطاقة إنتاجية 220 طن يوميا من الكرتون المغطى ويمكنها أيضا ويمكنها أيضا إنتاج الكرتون الفاخر لعبوات الأدوية وغيرها باستهلاكات معيارية مما سيؤدي لرفع جودة المنتج وانخفاض تكلفة الإنتاج ستكلف 26.1 مليون دولار.

وفي خط الإنتاج الرابع، خط إنتاج اللب البكر بطاقة إنتاجية 250 طن يوميا، لإنتاج ألواح اللب المبيض غير مبيض المجففة لاستخدامها كخامة لمصانع إنتاج الورق الصحي وكذا إنتاج الكرافت البكر عالي الجودة والمستخدم في تغليف المنتجات الغذائية والدوائية بتكلفة 102.7 مليون دولار.