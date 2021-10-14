غازتك: 180 ألف سيارة حولتها الشركة للعمل بالغاز خلال 25 عاما

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، إن عدد محطات خدمة وتموين الغاز التابعة للشركة على مستوى الجمهورية وصل إلى 230 محطة، وبلغ عدد السيارات التي قامت بتحويلها للعمل بالغاز 180 ألف سيارة، وذلك مقابل 17 محطة و2500 سيارة في عام 2000.

أضاف فرحات وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، أن الشركة كان لها السبق في إنشاء محطات خدمة وتموين الغاز لأول مرة في بمحافظات الوجه القبلي، وكذلك مدن قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء للتواجد في 24 محافظة بأعلى شبكة محطات تموين بالغاز الطبيعى، حيث استطاعت الشركة تحقيق معدلات إنجاز قياسية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة "غازتك" بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وذكر رئيس الشركة أن الدعم والمتابعة المستمرة من وزير البترول كان له أكبر الأثر في تشجيع وقيام شركات غاز السيارات وعلى رأسها غازتك بتنفيذ خطة عمل الوزارة لتطوير شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير آليات التمويل التي كان لها دور فعال في تحفيز المواطنين للاتجاه لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن غازتك أبرمت اتفاقية في عام 2018 مع شركة إيني العالمية لإنشاء محطات تموين وخدمات السيارات بالوقود السائل في محافظات بورسعيد، والغربية، وبني سويف، والقاهرة، ودمياط، بالإضافة إلى التعاون بين الشركتين في توفير زيوت عالية الجودة لتلبي احتياجات المحركات التي تعمل بالغاز.

وأوضح فرحات أن غازتك كان لها السبق في تنفيذ مشروعات نقل الغاز المضغوط بواسطة حاويات متنقلة بهدف تغذية المناطق والمنشآت الصناعية والتجارية التي تبعد عن شبكة الغازات الطبيعية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن إنشاء محطة متخصصة للناقلات بمدينة الغردقة لتموين الناقلات بالغاز الطبيعي.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات أدت إلى إحداث طفرة في هذا النشاط وزيادة أعداد المحطات لمقابلة هذا التوسع.

وقال الملا إن إعادة تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر ساهم أيضاً في زيادة إقبال المواطنين على استخدام الغاز كوقود لما له من مردود كبير على المواطنين والاقتصاد القومي، وكذلك تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي.

وأضاف أن شركة غازتك تساهم بفعالية إلى جانب الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال في تحقيق استراتيجية الوزارة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل من خلال التوسع في مجال تحويل وصيانة السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج (غاز طبيعى/ بنزين).

وأوضح الملا أن تنفيذ الاستراتيجية يتضمن أيضا إنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل للوصول بأعداد المحطات إلى 1000 محطة من أجل تحقيق الانتشار الجغرافي للتيسير على المواطنين وتحفيزهم للاستفادة من فارق السعر بين الغاز والوقود السائل.

ووجه الملا الشكر والتقدير إلى شركة إيني العالمية التي تساهم مع شركة غازتك في مشروع الوزارة لزيادة أعداد محطات الوقود المتكاملة والتي تحمل شعار الشركتين، موضحا أن مشاركة إيني في مجال التسويق يعكس الثقة الكاملة للشركاء الأجانب للاستثمار في كافة الأنشطة البترولية المختلفة بمصر.

وفي نهاية اللقاء، كرم المهندس طارق الملا رؤساء شركة غازتك السابقين لجهودهم المتواصلة التي بذلوها خلال فترة عملهم.

وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال رئيس هيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ولفيف من وكلاء الوزارة ورؤساء شركات البترول وممثلي شركة إيني الإيطالية.