أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية جلسة اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، بعد قفزتها الكبيرة بمنتصف تعاملات أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1791.2 دولار، بزيادة قدرها 1.7 دولار، في الساعة 9:36 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب 1792.9 دولار بختام جلسة أمس.