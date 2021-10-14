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تراجع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

09:51 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
تراجع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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