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فيزيتا تستعد لبدء أعمالها في باكستان وأمريكا

09:22 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
فيزيتا تستعد لبدء أعمالها في باكستان وأمريكا

فيزيتا

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة فيزيتا للرعاية الصحية الرقمية إنها تخطط لتوسيع نطاق عملها وستبدأ بباكستان وأمريكا.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الخميس أن منصة فيزيتا تستعد لتوسيع نطاق أعمالها وخدماتها عبر جنوب شرق آسيا بدءًا بدولة باكستان.

وأوضحت أن بالنسبة لخدمات فيزيتا للشركات، والتي تتمثل في حل SaaS، الذي يتيح للشركات استخدام تكنولوجية فيزيتا "سوفت وير"، فسيطلق قريبا في أمريكا الشمالية والجنوبية بدءًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعمل فيزيتا في 6 دول هم مصر ونيجيريا وكينيا والسعودية ولبنان والأردن.

وأعلنت فيزيتا اليوم بانضمام شكري أسمر، المؤسس التنفيذي السابق لشركة AXA Africa Health كرئيسا لقطاع مقدمي الخدمات.

وقالت إن شكري يتمتع بأكثر من 15 عامًا من الخبرة في قيادة التحول الرقمي والتشغيلي في شتى القطاعات في مصر وبسجل في بناء وتوسيع نطاق الأعمال التي من شأنها تقديم قيمة استثنائية للعملاء.

وقبل انضمامه إلى مجموعة AXA في عام 2015، أشرف شكري على قطاع الاستراتيجية ومكتب إدارة المشاريع في شركة Mondelez International كما شغل منصب مدير قطاع الموردين الإقليميين في AstraZeneca في الشرق الأوسط وأفريقيا.

فيزيتا أمريكا باكستان شركات الرعاية الصحية شكري أسمر

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