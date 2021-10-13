6.9 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم خلال سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال سبتمبر الماضي بلغت 6 مليارات و876 مليونًا و201 ألف جنيه، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت خلال شهر سبتمبر الماضي عن مشمول 8 آلاف و881 شهادة جمركية، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وأوضح التقرير أن من بين هذه السلع والبضائع: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.

وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و686 مليونًا و216 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و863 مليونًا و649 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و319 مليونًا و316 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بتصدير مشمول 4564 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليارًا و366 مليونًا و295 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

وأضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضى بنحو 2 مليون و69 ألف جنيه.