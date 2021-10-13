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تنتهي خلال 6 أشهر.. خطة تعويضات عمال الحديد والصلب بعد توقيع اتفاقية التسوية

12:37 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
تنتهي خلال 6 أشهر.. خطة تعويضات عمال الحديد والصلب بعد توقيع اتفاقية التسوية

شركة الحديد والصلب المصرية

كتبت– شيماء حفظي:

نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل اتفاقية التسوية لعمال شركة الحديد والصلب – تحت التصفية – بين الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وتحت رعاية وزارة القوى العاملة.

ونصت الاتفاقية – وفقا للوقائع المصرية – على أن تنتهي اللجنة المشكلة لحساب وصرف تعويضات العاملين، من عملها خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، التي وقعت مطلع الشهر الجاري.

وتضمن القرار عددًا من النقاط الخاصة بتعويضات العاملين:

*يستفيد العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية، عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانوني.

*إنهاء كافة الخلافات بين العمال والشركة، وتنازل النقابة عن جميع الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود الاتفاقية.

* يتم استقبال طلبات العاملين، برغبة العامل في الخروج من الخدمة قبل بلوغ السن القانونية، خلال 3 شهور من تاريخ التوقيع على الاتفاق، على أن تعتمد من الجمعية العامة للشركة.

*تلتزم الشركة بدفع 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، بحد أقصى 450 ألف جنيه.

*يضاف للمبلغ المقطوع، المقابل النقدي لرصيد الإجازات على آخر أجر شهري شامل صرف للعامل في نهاية ديسمبر 2020، وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة.

*للعاملين ممن لم تتجاوز مدة الخدمة في الشركة عشر سنوات، يضاف للسابق مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل في نهاية ديسمبر الماضي.

* للعاملين ممن تجاوزت مدة الخدمة عشر سنوات، يضاف للسابق مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع 3 أشهر من الأجر الشامل في نهاية ديسمبر الماضي.

*صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بحد أقصى 50 ألف جنيه.

*ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية عن 225 ألف جنيه.

*صرف تعويض عن المعاش المبكر - دفعة واحدة – بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين وفقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

*سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع آليات التوزيع.

*تنتهي اللجنة المسؤولة عن احتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية وكافة مستحقات العمال وصرفها، خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

* يلتزم العمال عن استلام شيكات مستحقاتهم، الاستقالة والتوقيع على استمارة 6 تأمينات، وإخلاء طرفه من الشركة، وإقراره بالحصول على كافة مستحقاته، ولا يحق له مطالبة الشركة بأي مطالبات مالية أخرى لأي سبب من الأسباب.

* يستمر العاملون في تقاضي رواتبهم الشهرية لحين إنهاء خدمتهم بالشركة، طبقا لهذه الاتفاقية واستلام الشيكات البنكية بكافة مستحقاتهم المالية.

* لا تنطبق الاتفاقية على العمالة المستمرة بالمساعدة في أعمال التصفية والانتهاء منها وعددهم 775 عاملا، والعاملين المنتقلين لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وعددهم 487 عاملا.

شركة الحديد والصلب المصرية الجريدة الرسمية توقيع اتفاقية التسوية صرف تعويضات العاملين

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