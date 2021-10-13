تنتهي خلال 6 أشهر.. خطة تعويضات عمال الحديد والصلب بعد توقيع اتفاقية التسوية

كتبت– شيماء حفظي:

نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل اتفاقية التسوية لعمال شركة الحديد والصلب – تحت التصفية – بين الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وتحت رعاية وزارة القوى العاملة.

ونصت الاتفاقية – وفقا للوقائع المصرية – على أن تنتهي اللجنة المشكلة لحساب وصرف تعويضات العاملين، من عملها خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، التي وقعت مطلع الشهر الجاري.

وتضمن القرار عددًا من النقاط الخاصة بتعويضات العاملين:

*يستفيد العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية، عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانوني.

*إنهاء كافة الخلافات بين العمال والشركة، وتنازل النقابة عن جميع الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود الاتفاقية.

* يتم استقبال طلبات العاملين، برغبة العامل في الخروج من الخدمة قبل بلوغ السن القانونية، خلال 3 شهور من تاريخ التوقيع على الاتفاق، على أن تعتمد من الجمعية العامة للشركة.

*تلتزم الشركة بدفع 14 ألف جنيه لكل عامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، بحد أقصى 450 ألف جنيه.

*يضاف للمبلغ المقطوع، المقابل النقدي لرصيد الإجازات على آخر أجر شهري شامل صرف للعامل في نهاية ديسمبر 2020، وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة.

*للعاملين ممن لم تتجاوز مدة الخدمة في الشركة عشر سنوات، يضاف للسابق مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل في نهاية ديسمبر الماضي.

* للعاملين ممن تجاوزت مدة الخدمة عشر سنوات، يضاف للسابق مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع 3 أشهر من الأجر الشامل في نهاية ديسمبر الماضي.

*صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بحد أقصى 50 ألف جنيه.

*ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية عن 225 ألف جنيه.

*صرف تعويض عن المعاش المبكر - دفعة واحدة – بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين وفقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

*سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع آليات التوزيع.

*تنتهي اللجنة المسؤولة عن احتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية وكافة مستحقات العمال وصرفها، خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

* يلتزم العمال عن استلام شيكات مستحقاتهم، الاستقالة والتوقيع على استمارة 6 تأمينات، وإخلاء طرفه من الشركة، وإقراره بالحصول على كافة مستحقاته، ولا يحق له مطالبة الشركة بأي مطالبات مالية أخرى لأي سبب من الأسباب.

* يستمر العاملون في تقاضي رواتبهم الشهرية لحين إنهاء خدمتهم بالشركة، طبقا لهذه الاتفاقية واستلام الشيكات البنكية بكافة مستحقاتهم المالية.

* لا تنطبق الاتفاقية على العمالة المستمرة بالمساعدة في أعمال التصفية والانتهاء منها وعددهم 775 عاملا، والعاملين المنتقلين لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وعددهم 487 عاملا.