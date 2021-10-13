التصديري للصناعات الكيماوية يبحث إمكانية التعاون مع موقع "علي بابا" لزيادة فرص الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

يبحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إمكانية التعاون مع موقع علي بابا للتسويق الإلكتروني، وذلك من أجل زيادة فرص نفاذ صادرات أعضائها إلى الأسواق الخارجية.



وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، سيكون التعاون مع علي بابا نقطة انطلاق للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية للوصول إلى أكبر عدد من المشترين الجدد والأسواق جديدة.



ويعد موقع علي بابا من أهم وأشهر مواقع التجارة الإلكترونية العالمية التي يتم من خلالها عمليات الاستيراد والتصدير بشكل آمن دون احتيال أو نصب إلكتروني، فعلى الرغم من كونه موقع صيني الجنسية إلا أنه لا يقتصر على دول قارة آسيا فقط، ولكنه يحظى بثقة جميع دول العالم المهتمة بالشراء عن طريق الإنترنت، وفقا للبيان.

ويقع المقر الرئيسي لموقع علي بابا في الصين، وله العديد من الفروع في مختلف البلاد العربية.



وكان ممثلو نافذة علي بابا في كلا من مصر والصين قد قدموا عرضا تفصيليا، حضره عدد من أعضاء المجلس استهدف شرح إمكانيات الاستفادة من الموقع في إيجاد مشترين جدد في أكثر من ١٨٠ دولة على مستوى العالم وفي أقل من ١٠٠ يوم حيث يصنف الموقع الأول عالميا في مجال البيزنس الثنائي ما بين المشترين والبائعين.



واستعرض يوسف محمد ممثل النافذة في مصر قصص نجاح للكثير من الشركات التي نجحت بالنفاذ صادراتها في كل القطاعات إلى الأسواق الخارجية من اقتصاديات تماثل الاقتصاد المصري.



ومن المقرر عقد عدد من ورش العمل خلال الفترة القادمة يشارك فيها أعضاء كافة المجالس لبحث الخطوات التنفيذية للتعاون بين الجانبين.

ووفقا للقائمين على الموقع فإن الوقت بات أكثر إلحاحا في لجوء الشركات إلى التسويق الإلكتروني لزيادة حجم صادراتها، مشيرين إلى أن الموقع يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في هذا المجال، حيث يبلغ عدد المشتركين فيها نحو ١٣٠ مليون مشترك.

ورصد يوسف محمد عدد من الأرقام الهامة منها أن ٣٠% من الشركات بعد كورونا تجري تعاملاتها أون لاين، وأن نحو ٤٠% من الشركات المصنعة والمصدرة تتعامل عن طريق الأون لاين والمنصات الإلكترونية، وأن ٧٧% من المشترين يفضلون التعامل عن طريق الفيديو.



ووفقا لعرض ممثلي الموقع في كل من مصر والصين، والذي تم عن طريق زووم فإن النجاح في تحقيق الهدف يكمن في الرحلة وليس المقصد، وأن الوصول لهدف زيادة الصادرات يتم عبر ٤ محطات رئيسية،

الأولى إنشاء بوابة على موقع علي بابا ثم يليها مرحلة التأكد من أن الشركات في المنصة شركات قائمة فعليا لديها سجل تجاري وصناعي ولها مصداقية، وأخيرا عرض المنتجات على البوابة وعمل أكونت لفريق العمل بالشركة لتلقي طلبات العملاء.