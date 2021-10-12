صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.2% العام المالي الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، مقارنة بنفس التقرير الصادر في أبريل.

وتوقع صندوق النقد العالمي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.2% خلال العام المالي الجاري، مقابل 5.7% كان توقعها في تقريره الصادر في أبريل الماضي.

وهذا التوقع هو نفس ما توقعه الصندوق لنمو الاقتصاد المصري خلال تقرير المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع الصندوق الصادر في يوليو الماضي.

وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.4% خلال العام المالي الجاري.

ورفع الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي السابق ليحقق 3.3%، مقابل 2.5% كان يتوقعها في أبريل.

وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا 3.3% في العام المالي الماضي.

وتوقع الصندوق أن يواصل الاقتصاد المصري النمو ليحقق 5.8% في العام المالي 2025- 2026.

ورفع الصندوق من توقعاته لمتوسط معدل التضخم في العام الجاري إلى 4.9%% مقابل 4.8%% كان يتوقعها في أبريل، وخفض من توقعاته للعام المقبل ليسجل 7% مقابل 7.2%.

وحسن الصندوق من توقعاته لمعدل البطالة لتسجل 9.2% هذا العام مقابل 9.4%.