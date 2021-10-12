مصر تحتل المركز السابع عربياً من حيث أرخص سعر للبنزين

القاهرة- مصراوي:

احتلت مصر المركز السابع ضمن قائمة أرخص الدول العربية من حيث أسعار البنزين، بعد الزيادة الأخيرة، وذلك بحسب بيانات موقع "جلوبال بترول برايسز" (globalpetrolprices).

وكانت مصر أعلنت صباح يوم الجمعة الماضي رفع أسعار البنزين 25 قرشاً للتر وذلك للمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتصبح الأسعار 7 جنيهات لبنزين 80، و8.25 جنيه لبنزين 92، و 9.25 جنيه لبنزين 95.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير تشهده أسعار البترول العالمية في الأيام والأسابيع الأخيرة، لتتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البنزين 95 معدلة بالجنيه المصري، لكل لتر في 16 دولة عربية تضمنتها قائمة موقع "globalpetrolprices" بحسب آخر تحديث لها، (مع تعديل سعر اللتر في مصر من جانبنا بعد الزيادة الأخيرة)، بينما خرجت 6 بلدان عربية من القائمة تتضمن ليبيا، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، وفلسطين.

الترتيب من الأقل للأعلى:

1- سوريا: 3.63 جنيه.

2- الجزائر: 5.28 جنيه.

3- الكويت: 5.47 جنيه.

4- العراق: 8.07 جنيه.

5- البحرين: 8.34 جنيه.

6- قطر: 8.85 جنيه.

7- مصر: 9.25 جنيه.

8- عمان: 9.75 جنيه.

9- السعودية: 9.76 جنيه.

10- الإمارات: 10.65 جنيه.

11- السودان: 10.81 جنيه.

12- تونس: 11.66 جنيه.

13- المغرب: 18.31 جنيه.

14- لبنان: 20.27 جنيه.

15- الأردن: 23.49 جنيه.

16- اليمن: 26.69 جنيه.