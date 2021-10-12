وزارة الشباب توقع مذكرة تفاهم مع "هواوي" للتدريب على التحول الرقمي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وشركة هواوي تكنولوجيز، بهدف تأسيس 4 أكاديميات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لبناء قدرات المدربين العاملين بالوزارة وتطوير مهاراتهم وإمدادهم بالمهارات التقنية اللازمة لريادة مستقبل مصر نحو التحول الرقمي.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وما بن الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة وشؤون الاتصال بشركة هواوي تكنولوجيز.

بموجب الاتفاقية، ستقدم هواوي تكنولوجيز مصر من خلال برنامجها لبناء القدرات (ICT Talent Bank) دورات تكنولوجية لتدريب واعتماد عدد من المُدربين لكي يتولوا فيما بعد مسؤولية تدريب الشباب في مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير المحتوى الأكاديمي المستخدم في التدريب على علوم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية و علوم البيانات الضخمة، وغيرها، والتدريب العملي في المختبرات الافتراضية.

وقال ما بن الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والاتصال بشركة هواوي تكنولوجي، إن مذكرة التفاهم مع وزارة الشباب تهدف إلى إثراء إمكانات 40 مهندساً مصرياً بالخبرات التكنولوجية المتطورة، وسيعمل هؤلاء المُدربين على تدريب جيل جديد في المستقبل القريب لديه القدرة على العمل في صناعة التكنولوجيا.

وكانت هواوي أسست في عام 2019 برنامج بناء القدرات (ICT Talent Bank) لتنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف إلى إنشاء 100 أكاديمية في جميع أنحاء مصر بنهاية 2023، وقد تم إنشاء 72 أكاديمية حتى الآن، وقامت الشركة من خلال تلك الأكاديميات بتدريب أكثر من 400 مدرب معتمد، وأكثر من 15 ألف متدرب، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد أكثر من 5 آلاف متدرب، بحسب البيان.