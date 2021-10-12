"أوراسكوم للتنمية" تحقق مبيعات عقارية بـ 6.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر

كتبت-ياسمين سليم:

حققت شركة أوراسكوم للتنمية مبيعات عقارية بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بزيادة قدرها 43.4% مقارنة بنفس الفترة في 2020.

وقال بيان من الشركة مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء إن مبيعات العقارات خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 2.2 مليار جنيه بزيادة 50.3% عن نفس الربع العام الماضي والتي بلغت 1.5 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة الزيادة في المبيعات العقارية إلى زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.

وارتفع صافي المبيعات العقارية في مدينة الجونة بنسبة 72.5% لتصل إلى 3.05 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وقال البيان إن مبيعات العقارات في مشروع مكادي هايتس سجل نموًا إيجابيًا غير مسبوق، بزيادة 153.6% لتصل إلى 854.7 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري.

وزادت مبيعات الشركة من مشروع O West بنسبة 43.9% لتسجل 2.3 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2021.

وعلى مستوى قطاع الفنادق بالشركة قال البيان إن خلال النصف الثاني من العام بدأ الطلب على قطاع السياحة في التحسن، واستمر قطاع الفنادق في تحقيق زيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث من العام.

وأضاف البيان أن عودة السياح استمرت مع زيادة الحجوزات المحلية، بالإضافة إلى زيادة أعمال الاجتماعات والمؤتمرات المحلية وزيادة أعداد السياح الأجانب مما أدى لارتفاع نسبة الإشغالات.

وقالت الشركة إن نسبة الإشغالات وصلت إلى 52% في الجونة و22% في طابا خلال الربع الثالث.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.