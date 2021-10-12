وفد سويسري يزور مصر قريبًا لبحث فرص الاستثمار في السكة الحديد

وزير النفط اليمني مع الملا استفادة بلاده من تجربة مصر في مجال البترول

كتب- مصطفى عيد:

أكد بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة ، حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجاري تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر.

وقال السفير، خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك وفدًا من مؤسسة "Swiss Railways" سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص المتوافرة في قطاع السكك الحديدية.

وأشار السفير السويسري إلى اهتمام المستثمرين في بلاده بفرص التعاون والاستثمار بمصر في مجال البنوك والتأمين.

وهنأ جارنييه، وزير المالية بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، موضحًا أنها لاقت ترحيبًا كبيرًا من الشركات السويسرية العاملة في مصر لما لها من أثر إيجابي في تسهيل المعاملات التجارية، وفقا للبيان.

من جانبه، أكد معيط حرص الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد.

وقال إن ما قامت به الحكومة خلال السنوات السبع الماضية من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى؛ ساعد على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، بحسب البيان.

وتطرق الوزير والسفير السويسري إلى أهمية إطلاق حوار دوري بين وزارتي المالية بالبلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير المالية السويسري للقاهرة في يوليو الماضي؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى برنامج الطروحات الحكومية للشركات العامة الذي يُعد بمثابة فرصة جيدة للمستثمرين السويسريين.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المنظومات الضريبية والجمركية، والشبكة المالية للحكومة التي كانت قاطرة التحول الرقمي لخدمة الاقتصاد القومي، من خلال تنفيذ مشروعات عالية التقنية منها: "الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، وميكنة الطعون الضريبية، والإيصال الإلكتروني".

كما أشار إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي بدأت الجمارك تطبيقه إلزاميًا على الموانئ البحرية في الأول من أكتوبر الجاري.

حضر اللقاء كل من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.