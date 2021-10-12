الملا يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع جديد بمصفاة تكرير أسيوط

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كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتي إنبي وبتروجت لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه وبطاقة تصميمية 5 ملايين طن خام سنويا.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، يستهدف المشروع الجديد المساهمة في استدامة تشغيل المشروعات الحالية والمستقبلية شاملة وحدة لاسترجاع الغازات (البوتاجاز)، حيث يأتي ذلك في إطار التوسعات المستمرة بالمصفاة التي تعد الركيزة الأساسية في تأمين إمدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، مع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، حيث سيكون ائتلاف شركتي إنبي وبتروجت هو المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح.

وأكد الملا أن مصافي تكرير البترول في مصر تشهد خطة تطوير وتحديث شاملة ومشروعات توسعية طموح وفقا لاستراتيجية تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة متواصلة من القيادة السياسية التي تدعم بقوة تنفيذ تلك الاستراتيجية لتأمين احتياجات مصر من إمدادات الوقود للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال إن منطقة أسيوط تشهد حاليا المضي قدماً في إقامة منظومة متطورة لتكرير البترول تخدم منطقة الصعيد، حيث شهدت أسيوط في غضون فترة زمنية قليلة مشروعات متتالية للتوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة.

وأشار الملا في هذا الإطار إلى مشروعي مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين، ومجمع أنوبك لإنتاج السولار، موضحا أن مشروع التقطير الجوي الجديد يمثل إضافة مهمة لتلك المنظومة تحقق التكامل مع هذه المشروعات.

حضر التوقيع كل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وسعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وأشرف الشامي نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع.

كما حضر التوقيع المهندس أيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والمهندس محمد عبدالعزيز وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.