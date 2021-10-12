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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:13 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، إلى مستوى 10717 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 0.29% إلى مستوى 10714 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 الأسهم الصغيرة

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