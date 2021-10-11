رئيس اتحاد الدواجن: زيادة أسعار الدواجن تعوض خسائر المربين عن العام الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

تصوير: نادر نبيل

قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن زيادة أسعار بيع الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية تقلص من خسائر صغار المربين، وتعيدهم مرة أخرى للسوق.

وأضاف العناني، في حوار لمصراوي، أنه خلال العام الماضي، حقق المربون خسائر فادحة لم تحدث في تاريخ صناعة وتربية الدواجن في مصر.

وأرجع العناني، خسائر المربين إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة التربية والتسمين وإنتاج البيض، خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الأعلاف عالميا وتكلفة الشحن، إضافة إلى تأثر الأسواق والبيع.

وارتفعت أسعار الأعلاف ليصل سعر طن 5500 جنيه مقابل 3 آلاف جنيه، فيما ارتفعت أسعار الصويا إلى نحو 9 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه، وفقا للعناني.

وقال عناني: "الناس خسرت جدا، كنا نهاجَم لأن صغار المربين يخسرون خسائر فادحة، وكنا نؤكد أن الأمر عرض وطلب، الطلب لم يكن كافياً والتكلفة مرتفعة وبالتالي يخسرون".

وأضاف العناني، أنه من المتوقع أن يهدأ السوق خلال مدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، لكن لا يمكن الحديث عن تراجع الأسعار مرة أخرى إلى طبق بيض بـ 24 جنيها، أو دواجن بـ 17 جنيها للكيلو.

وأضاف :"نفس الأمر بالنسبة لمربي الدواجن، عندما زادت أسعار الأعلاف لم ترتفع أسعار التسمين، واستمر المربين لمدة عام يبيعون الدجاج بسعر 17 و 18 جنيها للكيلو، بينما تكلفته تتعدى العشرين جنيها، وهذا أيضا جعلهم يحققون خسائر لم تحدث في تاريخ صناعة الدواجن في مصر خلال العام الماضي".