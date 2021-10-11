بنكا الأهلي ومصر ينهيان النزاعات القانونية مع مجموعة "بهجت" مقابل 4 ملايين متر مربع من الأراضي

كتبت- منال المصري:

توصل بنكا الأهلي ومصر، لاتفاق تاريخي مع مجموعة "بهجت دريم لاند" التابعة لرجل الأعمال الراحل الدكتور أحمد بهجت، بشأن تسوية المديونية التاريخية على الشركة والتي نشأ بسببها نزاعات قانونية استمرت أكثر من 10 سنوات.

وبحسب الاتفاق فإنه قد تم إنهاء المنازعات وخروج بنكي الأهلي ومصر من مساهماتهما في مجموعة بهجت، وإبراء ذمة الشركة من المديونية، مقابل حصول البنكان على مساحات من الأراضى تصل إلى 4 ملايين متر مربع.

وقال البنك الأهلي في بيان إن هذه التسوية تأتي تنفيذاً للأحكام القضائية ولإنهاء كافة المنازعات مع مجموعة "بهجت".

وأضاف أن البنك الأهلي وبنك مصر يستهدفان من هذه التسوية أيضا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعجيل استغلال الأراضي المملوكة للمال العام،وتعليمات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بتحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة.

وعن تفاصيل النزاع التاريخي مع مجموعة بهجت، ذكر البيان أنه سبق وأن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات "بهجت دريم لاند" لدى بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و17% لكل منهما على التوالي والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيداء مستحقات البنوك حفاظا علي أموال المودعين.

وأضاف البيان أنه عقب ذلك نشبت بين البنكين وبين مجموعة بهجت العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.

وقال البيان إنه مع حرصهما على الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق صالح المال العام وبما لا يهدم أية استثمارات خاصة، فقد دارت مفاوضات بين كل الأطراف حتى انتهت إلى التوقيع على اتفاق لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من عشر سنوات وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بالنحو الذي حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية.

وذكر البيان أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، تسلمت بالفعل أراضي فضاء من مجموعة بهجت بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي أربعة ملايين متر مربع وصارت في حيازتها الفعلية والقانونية .

وأضاف البيان أن الاتفاق النهائي بين الأطراف راعى تحفيزاً لاستمرارية مشروعات "مجموعة بهجت" استصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.

