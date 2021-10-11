فتاة تتقلد منصب وزيرة التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للفتاة

وزير النفط اليمني مع الملا استفادة بلاده من تجربة مصر في مجال البترول

قلدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتاة منصب وزير التضامن لمدة يوم واحد في إطار مبادر فتيات في أدوار قيادية، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.