فتاة تتقلد منصب وزيرة التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للفتاة
03:20 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
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قلدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتاة منصب وزير التضامن لمدة يوم واحد في إطار مبادر فتيات في أدوار قيادية، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.
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