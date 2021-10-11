وزير النفط اليمني مع الملا استفادة بلاده من تجربة مصر في مجال البترول

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع عبد السلام باعبود وزير النفط والمعادن اليمني والوفد المرافق له، عددا من موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأوضح الملا أن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الجانبين والزيارة الرسمية للحكومة اليمنية الجديدة لمصر والتي بدأت أمس بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره اليمني الدكتور عبد الملك عبد المعين بمقر مجلس الوزراء.

وأكد استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانيات التي يمكن تقديمها للأشقاء في اليمن في مختلف أنشطة البترول والتعدين للمساهمة في النهوض بالقطاع النفطي والتعدين في اليمن بعد التحديات التي مر بها خلال السنوات الماضية.

وذكر الملا أن قصص النجاح التي تحققت في القطاع البترولي بمصر تمثل ركيزة للانطلاق بالتعاون المشترك بين البلدين للتغلب على التحديات التي يواجهها في مجال توفير البترول والطاقة من خلال شركات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية "إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت" والتي اكتسبت خبرات كبيرة محليا وخارجيا وتنفيذها مشروعات كبرى بمستوى متميز.

واستعرض الملا، خلال اللقاء، الحلول التي نفذتها مصر للتغلب على تحديات الطاقة التي سببتها فترة عدم الاستقرار في الفترة من بداية عام 2011 وحتى عام 2014 والتي تركت أثراً كبيراً على السوق المحلي والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ما حققته مصر في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير وترشيد دعم المنتجات البترولية ومشاركة القطاع الخاص العالمى والمحلي، كما أشار إلى مقومات نجاح تطوير قطاع التعدين من خلال تغيير وتحديث الإطار التشريعي والهيكل التنظيمي والإطار المالي والتسويق وتدريب الكوادر البشرية.

وأكد باعبود عمق العلاقات المصرية اليمنية التي تتسم بالعراقة على مدار التاريخ، مشيراً إلى سعي الجانب اليمني للاستفادة من التجربة المصرية المتميزة التي حققت نجاحات لافتة وتشهد حالياً تطوراً كبيراً سواء في جذب الاستثمارات أو البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وتصديره.

كما أشار باعبود إلى تجربة مصر في البحث والاستكشاف في البحر الأحمر، وما حققته في مجال تحرير سوق الغاز، وهي كلها عوامل تدفع الشراكة بين الجانبين إلى آفاق أرحب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

حضر المباحثات المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني.